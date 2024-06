information fournie par So Foot • 29/06/2024 à 10:12

Blessé, Lionel Messi manquera le prochain match de l'Argentine

L’Argentine s’arrête de respirer.

Lionel Messi ne s’était pas trompé : mardi, déjà, le capitaine argentin avait signalé une gêne au niveau d’un muscle de la jambe droite, qu’il avait senti « pas aussi relâché qu’il aurait dû être » . Quelques jours plus tard, ça ne va pas beaucoup mieux, et l’attaquant de l’Inter Miami souffre bel et bien d’une contracture de l’adducteur droit. Celle-ci l’empêchera de disputer le dernier match de poules de l’ Albiceleste , déjà qualifiée, face au Pérou, même si Lionel Scaloni avait quoi qu’il arrive prévu de faire tourner son groupe.…

AL pour SOFOOT.com