BCE: frémissement des flux de crédit au secteur privé en décembre

( AFP / DANIEL ROLAND )

Les crédits accordés aux ménages et entreprises en zone euro ont timidement progressé en décembre, alors que les taux d'intérêt maintenus au plus haut brident la demande de prêts, a indiqué vendredi la Banque centrale européenne.

Les prêts, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont augmenté de 0,5% sur un an, soit un dixième de point de plus qu'en novembre et en octobre, selon un communiqué.

Le renchérissement du coût du crédit mené par la BCE dans le but de freiner l'inflation en zone euro pèse sur l'économie.

Dans le détail, les prêts aux entreprises ont progressé de 0,4%, sortant de la zone rouge (-0,4% en octobre).

Les prêts à court terme, pour financer l'exploitation, ont moins reculé tandis que ceux sur le long terme, servant aux investissements, sont en léger rebond.

L'investissement dans les machines et équipements et plus encore dans le bâtiment résidentiel reste freiné par le niveau des taux d'intérêt et l'incertitude élevés, note vendredi la BCE dans un communiqué séparé.

Les prêts aux ménages poursuivent leur décélération, avec une hausse de 0,3% sur un an, la plus faible depuis mars 2015.

En cause, la baisse de 3,3% des crédits pour l'achat d'un logement, la plus faible valeur de la série depuis 2011.

Ces données sont communiquées après la décision de la BCE jeudi de maintenir, comme attendu, ses taux inchangés, le principal d'entre eux sur les dépôts campant désormais à son plus haut historique à 4%.

Aux marchés qui spéculent sur un début de l'assouplissement monétaire au printemps, la présidente de la BCE Christine Lagarde a martelé qu'il était encore "prématuré de discuter de réductions de taux" en zone euro.

Les conditions de crédits à l'économie devraient encore se durcir lors du trimestre en cours, ce qui n'augure pas d'un réveil du crédit, selon une enquête distincte de la BCE.

Utilisée par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation, la masse monétaire M3 progresse de nouveau (+0,1%) après une série de reculs observés depuis juillet.

L'agrégat, qui comprend les espèces en circulation, les crédits à plus de deux ans ainsi que les dépôts des ménages et des entreprises, reste faible en vertu d'une politique restrictive de l'institution.