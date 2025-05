Au tribunal, la redoutable Mimi Marchand qui a agi "comme une idiote"

Michèle "Mimi" Marchand au palais de justice de Paris le 26 mai 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Elle est arrivée au tribunal précédée de sa réputation de papesse redoutée de la presse people, communicante de l'ombre des puissants... Mais à la barre, soupçonnée d'avoir fait chanter l'animatrice Karine Le Marchand, Mimi Marchand ne fait que de se désoler d'avoir agi "comme une idiote".

"Malgré le métier que je fais, j'ai une morale", assure Mimi Marchand de sa petite voix rauque à peine audible, sans sembler convaincre ni émouvoir quiconque dans la salle d'audience. Ça fait une petite heure qu'elle s'explique et Karine Le Marchand a déjà soufflé une dizaine de fois, incrédule, consternée ou furieuse de ce qu'elle entend.

Quant à la présidente, elle dit directement: "Franchement Mme Marchand, j'ai du mal à vous suivre".

Les faits: en février 2020, la fille mineure de Karine Le Marchand se retrouve en garde à vue pour acquisition de cannabis. L'un des paparazzi habituels de Mimi Marchand planque devant le commissariat en espérant que sa célèbre mère vienne la chercher.

Quand il se rend compte que l'animatrice de "L'amour est dans le pré" est dans une campagne suisse, le plan perd de son intérêt: les photos d'une mineure seule, "c'est invendable".

A la barre Mimi Marchand assure qu'elle n'a jamais réclamé ces photos, au contraire: "j'étais très contrariée car elle était mineure et Karine, à l'époque, est une amie". Derrière elle, l'animatrice nie vigoureusement de la tête.

"Je lui dis +tu m'envoies ça tout de suite, il faut pas que ça fuite+", soutient encore devant le tribunal la petite femme blonde de 78 ans, vêtue d'un ensemble bleu marine en velours satiné.

Mimi Marchand avait ensuite alerté Karine Le Marchand, la rassurant en disant qu'elle avait tout "bloqué" en donnant "3.000 euros" au photographe.

Pourquoi faire ça puisque les photos sont invendables ? Et n'a-t-elle pas toute confiance en ce photographe - le célèbre paparazzo Sébastien Valiela - avec qui elle travaille depuis 25 ans ?

"Je préfère les récupérer", bafouille Mimi Marchand. "Je suis une idiote", lâche-t-elle, à plusieurs reprises.

- "Sauveuse" -

Une assertion difficile à croire, vu le profil de la puissante patronne de l'agence Bestimage, celle qui connaît tout le monde, a longtemps été proche de Nicolas Sarkozy, puis de Brigitte et Emmanuel Macron dont elle a organisé nombre de "fausses paparazzades" notamment en "maillot de bain sur la plage" comme le décrit Sébastien Valiela, également jugé. "C'est pas secret".

Il est catégorique: elle "voit passer une série de photos" pas à l'avantage d'un de ses célèbres amis, "elle peut intercepter et empêcher que ça sorte".

Elle "arrive en sauveuse", "attire la sympathie de la personne", ce qui peut lui être utile ensuite, explique-t-il.

La présidente feint de s'interroger: pourquoi faire ça avec Karine Le Marchand puisque personne n'achèterait la photo d'une mineure ?

"Peut-être que Karine Le Marchand ne sait pas que cette photo n'est pas vendable. Et elle pense +merci+", imagine le photographe.

"Merci Mimi, je te le revaudrai", avait effectivement écrit Karine Le Marchand, avant de lui donner 1.600 euros (le maximum qu'elle avait pu retirer au distributeur), promettant de compléter rapidement.

A la barre, Mimi Marchand concède avoir voulu faire sa "maligne" devant Karine Le Marchand. Se traite à nouveau d'"idiote" d'avoir accepté cet argent.

"Vous ne refusez pas quand elle vous les donne, et vous ne refusez pas non plus quand elle vous propose un complément", quelques mois plus tard, fait remarquer la présidente.

"Peut-être que je considère que c'est bien qu'elle pense qu'elle a une dette", admet Mimi Marchand.

- "Pour une paparazzade arrangée ?", s'étonne la présidente.

- "Qu'elle n'acceptait jamais", se reprend Mimi Marchand. Ça ne l'avait pas empêchée de tenter: "On peut pas faire des photos de toi, toujours très belle à la plage, seule mais bien gaulée ?", avait-elle écrit.

Karine Le Marchand avait refusé. Et finit par signaler à la police qu'elle se sentait "harcelée" par Mimi Marchand qui n'arrêtait pas de lui demander de la rappeler alors qu'elle manquait de temps. "Ce sera trop tard", avait envoyé Mimi Marchand. "C'est dommage pour la petite".