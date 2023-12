Arsenal reprend provisoirement la tête, Aston Villa vient à bout de Brentford

Le train de tête maintient sa cadence infernale.

Une victoire propre, nette et sans bavure. Le score est pourtant resté vierge au terme du premier acte, dominé par les Gunners . Arsenal a voulu trop bien faire devant le but, à l’image de la passe dans la surface de Declan Rice pour Bukayo Saka qui a été contrée (14 e ). Ou a manqué de précision, comme lorsque Gabriel Martinelli a frappé au-dessus (32 e ). Au retour des vestiaires, Brighton a néanmoins été asphyxié par le pressing des Gunners et a concédé l’ouverture du score sur corner par Gabriel Jesus (1-0, 53 e ) . Puis, Arsenal a continué d’appuyer via Ben White (68 e ) ou Martin Odegaard (74 e ). Et Kai Havertz, idéalement servi dans la profondeur par Nketiah, a finalement achevé Brighton (2-0, 87 e ) . En attendant Liverpool, Arsenal reprend la tête sans avoir eu à forcer.…

CD pour SOFOOT.com