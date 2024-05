information fournie par So Foot • 12/05/2024 à 21:20

Arsenal fait le minimum à Old Trafford et maintient la pression sur City

Loin du spectacle qu'il nous a offert toute l'année, Arsenal s'est imposé sur la plus petite des marges contre Manchester United (0-1) et repart d'Old Trafford avec trois points cruciaux dans la course au titre. Un sacre qui se jouera donc lors de l'ultime journée de Premier League.

Manchester United 0-1 Arsenal

But : Trossard (20 e ) pour les Gunners

Les dés semblaient pipés d’avance. Privés de nombreux titulaires (Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Lisandro Martínez, Harry Maguire…), Manchester United était donné largement perdant face à la machine Arsenal, ce dimanche après-midi à Old Trafford, une terre pourtant historiquement hostile aux Gunners . Et si ces derniers ont livré une prestation bien terne offensivement, ils ont une nouvelle fois montré leur force défensive – la meilleure d’Angleterre, du moins avant cette journée – pour battre leur rivaux (0-1) et maintenir sous pression Manchester City, prévenu que le moindre faux pas lors de ses deux derniers matchs de championnat sera puni par la bande de Mikel Arteta. Alors que les autres grands championnats ont déjà rendu leur verdict, le suspense reste total outre-Manche.…

