Que devient votre épargne après la clôture du livret jeune ? / iStock.com - PeopleImages

Qu’est-ce que le livret jeune ?

Le livret jeune est une solution d’épargne destinée aux 12-25 ans et dont la rémunération est fixée librement par les établissements bancaires. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à celle du livret A. Les conditions pour souscrire un livret jeune sont au nombre de trois : avoir entre 12 et 25 ans, résider en France et ne pas avoir déjà souscrit un livret jeune. Le livret jeune peut être ouvert à la demande du jeune lui-même ou bien à celle de son ou ses représentants légaux. La signature de ces derniers est obligatoire. Lors de l’ouverture d’un livret jeune, le titulaire doit : signer une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il réside habituellement en France et qu’il ne détient pas déjà un livret jeune ; fournir un acte de naissance ; donner le nom et l’adresse de son représentant légal (ou de ses représentants légaux). Le plafond des versements est fixé à 1 600 €. Mais que devient l’argent épargné lors de la clôture du livret jeune ?

Clôture du livret jeune : deux cas de figure

Vous allez fêter ou avez fêté vos 25 ans ? Vous avez jusqu’au 31 décembre pour clôturer votre livret jeune. Si vous n’avez pas fait une demande de fermeture de votre livret, votre banque se chargera elle-même de celle-ci. La demande vient de vous ? Les sommes épargnées pourront être versées sur le compte ou encore sur le livret de votre choix. Il peut s’agir de votre compte courant comme d’un livret A ou encore d’un LDDS (livret de développement durable et solidaire). Si c’est l’établissement bancaire qui a procédé à la clôture de votre livret, rassurez-vous, l’argent épargné n’est pas perdu. Il est simplement transféré sur un compte d’attente, une solution temporaire. Prenez contact avec votre conseiller bancaire pour décider avec lui (ou avec elle) ce que vous souhaitez faire de l’argent que vous avez épargné.

Livret jeune clôturé : vers quelles solutions se tourner ?

L’argent épargné sur votre livret jeune peut vous servir immédiatement (pour l’achat d’un véhicule, par exemple). Vous pouvez aussi décider de ne pas y toucher dans l’immédiat et de le placer sur un autre livret, comme épargne de précaution afin de faire face aux dépenses imprévues. Le livret A, cité précédemment, est l’une des solutions les plus populaires. Sa rémunération est exonérée d’impôts et le plafond des versements est fixé à 22 950 €. Citons également le LDDS (lui aussi évoqué précédemment) au plafond fixé à 12 000 €. Vous remplissez peut-être les conditions pour souscrire un LEP (livret d’épargne populaire) ? Renseignez-vous à ce sujet. Vous pouvez aussi vous tourner vers le CEL (compte épargne logement), le PEL (plan épargne logement), l’assurance-vie ou encore le PER (plan d’épargne retraite). ‍ Pour choisir la solution qui vous conviendrait le mieux, posez-vous la question de vos besoins et de vos objectifs ou encore celle de vos projets.