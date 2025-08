Comptes courants : quelles vérités se cachent derrière les 7 701 euros de solde moyen ?

Les sommes laissées par les Français sur leur compte courant sont-elles le reflet de leur richesse réelle ? ( Crédits photo: © splitov27 - stock.adobe.com )

7 701 euros : voici un chiffre qui a récemment fait couler de l'encre. Derrière le solde moyen laissé par les Français sur leurs comptes courants en 2024, se dissimulent pourtant d'autres réalités.

Dans un rapport publié à la mi-juillet, la Banque de France a fait état d'un chiffre à peine croyable. Les Français détiennent en moyenne 7 701 euros sur leurs comptes courants, non-rémunérés. Une somme impressionnante qui doit néanmoins être considérée avec précaution. Différence entre moyenne et médiane, baisse de l'encours sur les comptes courants, réorientation vers des placements rémunérés… quelles vérités se cachent derrière ces 7 701 euros de solde moyen ?

Solde moyen et solde médian : deux données à ne pas confondre

Selon le dernier rapport de l'Observatoire de l'épargne réglementée publié par la Banque de France, les Français conservaient en moyenne 7 701 euros sur leurs comptes courants non-rémunérés au cours de l'année 2024. Une donnée qui a beaucoup fait parler d'elle tant ce chiffre semble déconnecté de la réalité de la très grande majorité des ménages. Le solde moyen des comptes des Français est même supérieur à celui du Livret A, le livret réglementé ayant atteint une moyenne de 7 482 euros.

En l'espèce, la moyenne est un indicateur peu pertinent. La médiane, à contrario, est nettement plus représentative de la réalité, puisqu'elle permet de diviser en deux parts égales un ensemble de données. Autrement dit : 50 % des Français se situent en dessous de ce seuil et 50 % au-dessus. Ainsi, le solde médian sur les comptes chèques des ménages se situe en réalité aux alentours de 1 000 euros, bien loin des 7 701 euros de moyenne.

En effet, la moyenne est tirée par les extrêmes. Or, 12 % des Français détiennent plus de 10 000 euros sur leurs comptes courants. Des ménages qui représentent 83 % de l'encours total et font flamber la moyenne. À l'inverse, 58 % des Français disposent de moins de 1 500 euros sur leur compte courant, et 29 % des ménages ont même moins de 150 euros en moyenne sur leur compte chèque.

Des comptes courants qui se vident au profit de l'assurance-vie

Bien que le nombre de comptes courants soit stable, aux alentours de 83 millions depuis 2022, la Banque de France constate une baisse de l'encours global sur les comptes bancaires des Français. En fin d'année 2024, 660 milliards d'euros y étaient ainsi déposés, contre 800 milliards d'euros en 2022, soit une perte de 140 milliards d'euros en l'espace de 2 ans. Un pactole qui s'amenuise avec le temps au profit d'autres contrats, et notamment de l'assurance-vie.

De manière générale, les Français épargnent davantage, avec un taux d'épargne qui est passé de 16,7 % en 2023 à 18 % en 2024 selon les estimations de la Banque de France.

Assurance-vie, bourse, livret d'épargne réglementé, livret bancaire… quel que soit le support de placement choisi, réorienter une partie de l'argent laissé sur son compte courant est une excellente idée. En effet, à de rares exceptions , les comptes chèques ne sont pas rémunérés, et l'inflation grignote donc peu à peu l'argent qui y est laissé. Les risques en cas de fraude à la carte bancaire ne doivent pas non plus être négligés.