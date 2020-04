Après le coronavirus, quel nouveau Macron ?

Emmanuel Macron va s'adresser pour la quatrième fois aux Français depuis le début de la crise sanitaire. © LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Acte 1 : Jupiter. Acte 2 : proximité et solidarité. Acte 3 ? Dans un Élysée bunkerisé, les tacticiens du président réfléchissent déjà à ce que pourrait être un « nouveau » Macron révélé par cette « guerre » sanitaire, économique et sociale. Depuis le début de la crise, épreuve cruciale de son quinquennat, le chef de l'État a voulu instaurer un dialogue direct avec les Français, en alternant dramaturgie républicaine et contact de campagne électorale - en respectant, autant que faire se peut, les gestes barrières. Ce 13 avril, pour la quatrième fois en un mois, Emmanuel Macron s'adressera solennellement à son peuple, et une fois de plus en chef de guerre, « mais aussi de paix », précise avec malignité un ministre, dans un pays sous grande tension. Une intervention télévisée soigneusement préparée depuis plusieurs jours, et comme d'habitude jusqu'à la dernière minute, en enchaînant les concertations avec le Premier ministre, les ministres en première ligne, les désormais incontournables experts scientifiques, et les rencontres les plus diverses. Des visiteurs auxquels le président Macron fait montre de sérénité - « L'État tient » - qui contraste avec l'agitation fébrile qu'il donne à voir en multipliant les visites sur le terrain, alors même que « Restez chez vous » est devenue la nouvelle devise de la République. Quitte même à brouiller la communication étatique, quand, par exemple, le chef de

