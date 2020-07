Anti-vaccins, anti-5G, hydroxychloroquine... Quand la défiance déferle sur Twitter

L'étude « La grande contagion » publiée par l'agence Majorelle met en lumière les mécaniques qui existent dans la propagation des discours sceptiques sur Twitter. © Laurent Perpigna Iban / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

C'est une radiographie de la défiance publique, une analyse précise et documentée de la déferlante de scepticisme politique qui s'est abattue sur le pays pendant la crise du Covid-19. L'agence Majorelle publie ce jour « la grande contagion », une étude réalisée grâce à un outil innovant d'analyse de l'opinion publique, basé sur les réseaux sociaux. Cette technologie, baptisée Lucy, s'appuie sur un panel de plus de 100 000 comptes français fournis et anonymisés par Twitter et permet, grâce à un système de filtres paramétrables, de scanner et retracer les comportements du panel à la minute près. Cette étude permet d'objectiver et de mesurer des intuitions jusqu'alors peu documentées. Il ressort qu'une proportion importante des comptes français sont très régulièrement - et méthodiquement - exposés à des messages faisant la promotion de théories sceptiques ou complotistes. Autre enseignement de taille, il existe une porosité majeure entre les différentes familles de sceptiques. En d'autres termes, il existe de grandes probabilités pour que vous soyez beaucoup plus exposés à des messages anti-vaccin si vous suivez déjà des comptes anti-5G ou de médias alternatifs.

« Avec cet outil, il devient possible de connaître la position et le poids de multiples comptes dans n'importe quelle conversation, leur influence moyenne ou leur exposition à toute autre conversation », explique Sacha Mandel, cofondateur de l'agence

