Anne Hidalgo met fin aux débats autour du Parc des Princes

L’Olympique lyonnais est donc le seul club français à posséder son stade.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris approche, et Anne Hidalgo est au cœur des enjeux en tant que maire de Paris. Elle a accordé (illogiquement) un entretien à Ouest-France et (plus logiquement) elle ne pouvait éviter de répondre à une question autour du club de la capitale, le Paris Saint-Germain. « La ville a été mise en cause de façon assez violente pendant la Coupe du monde de football au Qatar, en nous accusant d’empêcher le club (le Paris Saint-Germain, NDLR) de se développer. Plus récemmen t, des propos outranciers ont été tenus . Tout ça n’est pas sérieux », s’est-elle exprimée. Le Parc des Princes est depuis plusieurs mois sujet à des négociations autour de son possible rachat et/ou de sa rénovation, sous la pression du champion de France.…

QF pour SOFOOT.com