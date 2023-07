Anne Hidalgo défend Kylian Mbappé et ne comprend pas le PSG

Y-a t-il quelqu’un qui comprend vraiment le Paris Saint-Germain dans cette salle ?

Pas Anne Hidalgo visiblement. Invitée sur RMC et BFMTV ce mardi, la maire de Paris a été interrogée sur le cas Kylian Mbappé, mis à l’écart par le club de la capitale et placé sur la liste des transferts cet été. « Je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG », a-t-elle asséné. Soupçonné par les dirigeants parisiens d’avoir d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre l’été prochain, l’international français serait pisté par le FC Barcelone, sans réelle garantie financière, et par Al-Hilal, prêt à faire une offre mirobolante.…

EL pour SOFOOT.com