information fournie par So Foot • 13/05/2024 à 15:55

Amnesty International demande à la FIFA de dévoiler une étude sur l’indemnisation des travailleurs au Qatar

Le pressing sur Gianni Infantino continue.

Un an et demi après la Coupe du monde 2022, la FIFA doit toujours rendre des comptes au sujet des conditions de travail des ouvriers ayant œuvré sur les chantiers. Durant la préparation de l’événement, des milliers de travailleurs étaient décédés sur les chantiers, sous une chaleur extrême et dans des conditions de travail inacceptables. Des cas de travaux forcés avaient aussi été dénoncés, avec des frais de recrutement exorbitants pour des salaires inexistants. À quelques jours du prochain congrès de la FIFA à Bangkok, le 17 mai prochain, Amnesty International a publié un communiqué pour exhorter l’instance à rendre publique une étude portant sur ses responsabilités en matière de droits humains à l’égard des travailleurs.…

FL pour SOFOOT.com