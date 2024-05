Ali Koç toujours

Dimanche 19 mai, Fenerbahçe a battu son grand rival Galatasaray (0-1) à l’extérieur, mais reste second de Süperlig et risque de voir s’envoler ce trophée de champion qui lui échappe depuis dix ans. Tous les regards se tournent vers Ali Koç, le richissime président du club, désigné responsable de cette traversée du désert.

Ali Koç, l’un des hommes les plus puissants de Turquie, le visage écarlate, les yeux gris injectés de sang, empoigne par le col un officiel de Galatasaray en menaçant de lui refaire le portrait. La scène a fait le tour des réseaux sociaux et des médias turcs, et s’est déroulée dimanche 19 mai, juste après le match Galatasaray-Fenerbahçe remporté 1-0 par l’équipe visiteuse. Le milliardaire, président de Fenerbahçe, est revenu en roulant des mécaniques sur la pelouse avec son staff et ses joueurs au milieu d’un stade quasi vide, pour célébrer la victoire. Le secrétaire général de Galatasaray a alors demandé à la troupe de sortir du terrain. De quoi faire dégoupiller le cadet de la famille Koç, la plus riche de Turquie. S’en est suivie une bagarre générale, seulement interrompue par l’extinction des lumières du stade. Alors comment un businessman à la tête d’un empire surpuissant s’est retrouvé au cœur d’une foire d’empoigne, en chemise, jusqu’à s’en faire mordre la main, comme en témoignent une photo et certains témoins sur place ?

Adamlar maç sonu Ali Koç temalı kareografi yapacaktı, maç sonu Ali Koç’un kendisi sahaya çıktı, hayat çok garip ya :)pic.twitter.com/1ApNAklTwo…

Tous propos recueillis par VF, sauf mentions.

Par Victor Fièvre, à Istanbul pour SOFOOT.com