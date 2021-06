Airbus-Boeing : Bruno Le Maire salue "le bon accord" trouvé entre l'UE et les Etats-Unis

Bruxelles et Washington ont accepté de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre du vieux conflit sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 1er juin 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Après 17 ans de dispute, les Etats-Unis et l'Union européenne font une trêve pour résoudre leur vieux conflit sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing. Les deux parties ont accepté mardi 15 juin de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre de ce contentieux.

"La réunion a commencé avec une percée sur les avions (...). Nous avions décidé conjointement de résoudre cette dispute. Aujourd'hui on a tenu promesse", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après l'arrivée du président américain Joe Biden à Bruxelles pour un sommet UE/Etats-Unis."Cet accord ouvre un nouveau chapitre dans notre relation car nous passons d'un contentieux à une coopération sur l'aéronautique, après 17 ans de dispute", s'est réjouie Mme von der Leyen.

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a salué dans la foulée un "bon accord" et a appelé à "conclure définitivement" ce dossier, dans une déclaration transmise à l' AFP . C'est "une excellente nouvelle pour les entreprises françaises et européennes", a aussi réagi le ministre français du Commerce extérieur Franck Riester.

Washington et Bruxelles s'opposent depuis 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aides publiques illégales versées à leurs deux avionneurs. Sous l'administration Trump, Washington avait été autorisé en octobre 2019 à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens importés chaque année, à hauteur de 25% pour les vins et spiritueux, et de 15% pour les avions Airbus. L'OMC avait permis à Bruxelles de mettre en place des taxes sur des produits importés des Etats-Unis. L'UE impose, depuis, des droits de douane sur 4 milliards de dollars d'exportations américaines.

Cet accord illustre la volonté des deux partenaires historiques d'aller de l'avant pour relancer le partenariat transatlantique. Un atout de poids pour permettre à Joe Biden, à la veille de son sommet avec Vladimir Poutine, de montrer "que les Etats-Unis et l'Europe sont soudés", comme l'avait souhaité le président américain avant sa visite en Europe.