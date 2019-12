Afrique du Sud : ultime plan de sauvetage pour South African Airways

Opération de la dernière chance pour la South African Airways (SAA). Jeudi 5 décembre, un ultime plan de sauvegarde a été lancé pour éviter la faillite de la compagnie publique. « Le conseil d'administration de SAA a adopté une résolution en vue d'un plan de sauvegarde de l'entreprise », a annoncé le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan. « Cette décision est soutenue par le gouvernement. » Dans le cadre de cette procédure, la compagnie, qui n'a enregistré aucun bénéfice depuis 2011, va recevoir 4 milliards de rands, soit 248 millions d'euros. La moitié, de la part de l'État, et l'autre, en provenance d'organismes prêteurs, a précisé le ministre dans un communiqué.Objectif : « faciliter une restructuration radicale de la compagnie » qui sera conduite par un administrateur indépendant, « éviter un effondrement désordonné et conserver le plus d'emplois possible » sur ses quelque 5 200 salariés actuels. Les principaux syndicats n'ont pas encore réagi à cette annonce. Seul Solidarity, minoritaire, s'est en félicité, mais a demandé à être consulté pour la nomination de l'administrateur. Pour l'analyste Daniel Slike, interrogé par l'AFP, cette procédure de sauvegarde est « le moindre mal » pour SAA, car elle lui permet d'« échapper à une liquidation » pure et simple. Lire aussi Afrique du Sud : South African Airways sur la corde raideSérieuses turbulences « Les temps sont...