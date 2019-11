Affaire Epstein : le parquet de Paris lance un appel à témoins international

Briser l'omerta une bonne fois pour toutes. Confrontée à des zones d'ombres encore beaucoup trop nombreuses dans l'enquête autour de l'affaire Epstein, la justice française passe à l'action. Selon les informations du Parisien, le parquet de Paris s'apprête à lancer un nouvel appel à témoins à l'échelle internationale. L'objectif est de récolter le plus grand nombre d'informations possible concernant le milliardaire mort cet été dans sa cellule après avoir été arrêté et inculpé en juillet pour avoir organisé, entre 2002 à 2005, un réseau de jeunes filles avec lesquelles il aurait eu des rapports sexuels contraints, mais aussi concernant son entourage.Lire aussi Affaire Epstein - Ghislaine Maxwell, la femme aux secretsLa justice espère ainsi pouvoir prendre contact avec toutes les victimes ou témoins des actes de Jeffrey Epstein ou de son entourage via un numéro de téléphone et une boite électronique. Ainsi pourront-ils être entendus par l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), chargé de l'enquête. « Les faits sont souvent tellement anciens que l'on se heurte à la prescription ou au manque de précisions des témoins et victimes », explique au Parisien une source proche de l'enquête qui garde l'espoir de « libérer la parole » au sein de ce « milieu du mannequinat très fermé ».Libérer la parole de celles qui ont enterré de douloureux souvenirsMais, Epstein mort, les enquêteurs s'attardent...