Administration Trump : les propos édifiants du ministre de la Santé sur l’autisme

Robert F. Kennedy Jr., ministre de la Santé américain, mise sur une étude scientifique pour appuyer ses positions controversées. Lors d'un conseil des ministres marqué par la présence de Donald Trump, jeudi 10 avril, il a annoncé en grande pompe le lancement prochain d'un projet visant à identifier les prétendues « causes » de ce qu'il décrit comme une « épidémie d'autisme ».

Les troubles du spectre autistique (TSA), sujet récurrent pour Donald Trump et son ministre de la Santé, semblent une fois de plus instrumentalisés dans leur discours, avec cette idée persistante d'un lien supposé entre vaccination et autisme. Selon le président américain, « il y a quelque chose qui cause » l'autisme. « Il est possible qu'il faille arrêter de prendre quelque chose, ou de manger quelque chose… ou peut-être que c'est un vaccin », a-t-il affirmé.

L'augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles du spectre autistique est bien plus complexe, comme le rappelle le HuffPost. D'après les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la proportion d'enfants diagnostiqués est passée de 1 sur 150 pour la génération née en 1992 à 1 sur 36 chez ceux nés en 2012. Une progression notable, difficile à ignorer aux États-Unis, mais qui doit être interprétée avec prudence.

Il faut en