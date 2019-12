À Visa For Music, Rabat invite les sons d'Afrique et du Moyen-Orient

« À l'heure où les questions de la jeunesse représentent un défi majeur pour notre pays, il est de notre responsabilité d'être à son écoute. Conscient de la primauté de ces enjeux dans notre processus de développement, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports s'est assigné la tâche de soutenir toutes les initiatives qui vont dans ce sens. » Ainsi s'est exprimé El Hassan Abyaba, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et Porte-parole du Gouvernement lors de l'ouverture de la 6e édition du festival Visa For Music le 20 novembre dernier à Rabat. Quatre jours durant, la cité marocaine à la croisée de l'océan Atlantique et du Bouregreg a vibré aux sons des musiques venus de toute l'Afrique mais aussi du Moyen-Orient. La volonté des organisateurs de valoriser la dimension africaine est primordiale. Quant au Moyen-Orient, il n'est pas en reste. Le Maroc embrasse toutes les sphères de l'espace arabo-berbère, du Maghreb au Machrek jusqu'en Orient. Conférences, ateliers, speed meeting, show cases ont été mis en place pour accompagner les participants au travers de différents thèmes culturels lors de cette édition 2019.Un foisonnement de professionnelsLa partition a été riche et variée. C'est ainsi que le festival a bénéficié entre autres, des présences d'Émilie Delorme, directrice du réseau Médinéa, et dont l'objectif a été de sélectionner de jeunes talents à qui offrir des formations, de Luc Mayitoukou,...