A la veille du Festival, Cannes se prépare à recevoir les stars

Des employés installent l'affiche officielle du 78e Festival de Cannes sur la façade du Palais des Festivals à Cannes, dans le sud-est de la France, le 11 mai 2025 ( AFP / Valery HACHE )

Ultimes préparatifs sur la Croisette lundi, à la veille de l'ouverture du 78e Festival de Cannes dans un monde sous tension, en attendant l'arrivée des plus grandes stars du cinéma mondial, de Juliette Binoche à Tom Cruise.

Devant des touristes et des passants, les équipes du Palais des festivals ont déroulé dimanche les affiches officielles de cette édition, célébrant le couple de cinéma formé par Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, dans "Un homme et une femme", Palme d'or 1966.

Des musiciens ont entonné le thème de "Mission: Impossible", comme pour annoncer un des temps forts de cette quinzaine, la présentation mercredi du dernier volet de la saga portée par Tom Cruise.

Les 40.000 festivaliers accrédités, venus de 160 pays, ont également commencé à rallier la Côte d'Azur et les hôtels et palaces de la Croisette.

Alain Delon le 5 mars 1976 ( AFP / - )

Et une star disparue, et légende du cinéma, hante déjà les rues: Alain Delon, qui fait l'objet d'une exposition de photos inédites. Elle célèbre l'acteur et les femmes qui l'ont aidé dans sa carrière, en format monumental.

"Je trouve que c'est une très belle période pour Cannes, ça apporte beaucoup de monde, ça apporte un rayonnement à l'échelle internationale, bien évidemment, et puis les films, c'est de la distraction, c'est de la culture, c'est de l'art", s'est enthousiasmée Syvie Lespagne, infirmière cannoise rencontrée par l'AFP vidéo.

Le plus grand événement annuel du 7e art se tient jusqu'au 24 mai, date de la remise de la Palme d'or qui succédera à "Anora" de l'Américain Sean Baker.

- Ukraine -

Le délégué général Thierry Frémaux, chef d'orchestre d'un événement suivi par quelque 4.000 journalistes, donnera une conférence de presse lundi à 16H00.

Le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, donne une conférence de presse pour annoncer la sélection officielle de la 78e édition du Festival de Cannes, au cinéma UGC Montparnasse à Paris, le 10 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

L'occasion de donner le ton d'une édition qui s'ouvre dans un monde traversé par les guerres et la montée des régimes autoritaires.

Les dirigeants du festival ne devraient pas manquer de rappeler avoir dédié la journée d'ouverture, mardi, à l'Ukraine, avec la projection de trois documentaires.

"Cette programmation vient rappeler l'engagement du Festival de Cannes et sa capacité à raconter grâce aux œuvres de cinéma les enjeux du monde, qui sont ceux de notre avenir", ont-ils souligné.

Le président américain Donald Trump, qui a plongé l'industrie du cinéma dans l'expectative en menaçant d'instaurer des droits de douane de 100% sur les films étrangers, ou la guerre à Gaza seront également dans les esprits.

M. Frémaux pourrait aussi être interrogé sur la lutte contre les discriminations liées au genre et les violences sexistes et sexuelles: des parlementaires français, qui feront le déplacement pendant l'événement, ont appelé le festival à faire évoluer les mentalités mi-avril.

Hasard du calendrier, la cérémonie d'ouverture se tiendra quelques heures après le délibéré très attendu du procès à Paris de Gérard Depardieu pour des agressions sexuelles lors d'un tournage.

- Binoche présidente -

Les jurés, dont la présidente Juliette Binoche, actrice française à l'aura internationale et personnalité engagée, ainsi que l'actrice américaine Halle Berry ou la romancière franco-marocaine Leïla Slimani, doivent arriver au fil de la journée lundi.

L'acteur américain Robert De Niro assiste à la 31e cérémonie des Producers Guild of America Awards au Hollywood Palladium, à Los Angeles, le 18 janvier 2020 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Frazer Harrison )

La grande fête du cinéma débutera le lendemain, avec la remise d'une Palme d'or d'honneur à Robert De Niro, 81 ans. Star française de la musique, Mylène Farmer montera sur scène pour une surprise, peut-être un titre inédit.

Une autre chanteuse française, Juliette Armanet, sera la vedette du film d'ouverture, "Partir un jour", un premier long-métrage qui sort en même temps en salles.

Suivront plus d'une centaine de films.

Vingt-deux sont en lice pour la Palme d'or, dont "Jeunes mères" des frères Dardenne, rois belges du cinéma social déjà double-palmés, et "Alpha" de la Française Julia Ducournau, une des sept réalisatrices en compétition, qui espère un deuxième titre après celui obtenu pour le très gore "Titane".

Du côté des nouveaux venus, le Chinois Bi Gan, l'Américain Ari Aster et la Française Hafsia Herzi, tous trois dans la trentaine, feront leurs premiers pas en compétition.