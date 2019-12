À la une cette semaine?

Grève. Le mouvement social contre la réforme des retraites se poursuit. Ce lundi 23 décembre, la mobilisation entre dans son 19e jour. Les transports sont encore fortement perturbés. L'appel à la trêve, lancé par Emmanuel Macron depuis la Côte d'Ivoire, n'a pas eu l'effet escompté. Les syndicats ont déjà rejeté l'éventualité d'une pause malgré la volonté du gouvernement de poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux. Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, 31 % des Français soutiennent le mouvement de protestation et 20 % ont de la sympathie pour lui, soit un total de 51 % d'avis positifs. Lire aussi Michel Richard - Ministres, tous en prison !Noël. Pour cette nuit du 24 au 25 décembre 2019, le pape François célébrera la messe de Minuit, à 21 h 30, en la basilique Saint-Pierre de Rome. Le lendemain, il donnera à midi la bénédiction "Urbi et Orbi", depuis la Loggia centrale de la basilique. En France, faute de pouvoir organiser la messe de Noël en la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle sera organisée à partir de 23 h 30 à l'église de Saint-Germain l'Auxerrois, face au Louvre. C'est la première fois en 216 ans que la cathédrale, au coeur de la capitale, restera silencieuse durant la nuit de Noël. Lire aussi Damon ? Mettre fin à la « prime de Noël » du RSA Gilets jaunes. Plus d'un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, les affaires judiciaires se succèdent. Il y a...