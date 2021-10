"À la limite du complotisme" : passe d'armes entre Jadot et Pompili après le rapport RTE

La ministre de la Transition écologique fustige les propos du candidat écologiste à la présidentielle, qui estime que le rapport du gestionnaire du réseau électrique français rendu lundi est "une manipulation du gouvernement".

Photomontage du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Yadot et de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. ( / )

Le nucléaire moins cher, les renouvelables indispensables, telle est la conclusion du gestionnaire du réseau électrique français RTE qui a présenté lundi 25 octobre ses principales conclusions sur l'avenir du système à l'horizon 2050, en plein débat avant la présidentielle. Un rapport dont le gouvernement a salué la rigueur, la qualité et l’ambition, mais critiqué par les écologistes, à l'instar de Yannick Jadot.

Le candidat écologiste à la présidentielle, qui veut sortir du nucléaire en 20 ans, a fustigé sur Twitter une présentation "partielle et donc partiale", y voyant une "manipulation du gouvernement" . "Ce que veut faire le président et son gouvernement, c'est montrer qu'on ne peut pas agir sur la maîtrise des consommations et pouvoir imposer l'idée de construire 10 EPR supplémentaires", a-t-il assuré mardi matin sur LCI . "Emmanuel Macron a toujours défendu les EPR parce que je pense qu'il est fasciné par cette puissance des lobbies et donc il s'y soumet", a-t-il insisté.

"Je trouve honteux qu'il parle de manipulation. On est à la limite du complotisme. Quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle ne devrait pas se comporter comme ça", a répondu sur France Inter la ministre de la Transition écologique chargée de l'énergie Barbara Pompili. "Ce qu'il est en train de faire, parce que ce rapport remet en cause ses convictions, c'est de dénoncer le messager plutôt que de regarder le message", a-t-elle estimé. "Qu'il débatte mais qu'il ne verse pas dans quelque chose pas au niveau d'un candidat à l'élection présidentielle", a demandé la ministre.

La ministre a également critiqué la posture de son ancien camarade d'Europe-Écologie-Les Verts dans les colonnes du Parisien , l'invitant à "arrêter de se vautrer dans le simplisme" . "Son postulat est celui de la capacité de notre société à changer radicalement son quotidien. Cela veut-il dire qu’il faudra arrêter toutes les liaisons aériennes intérieures dans l’Hexagone, arrêter l’habitat individuel et imposer le télétravail ?", a-t-elle énuméré, avant d'asséner : "On n’est pas obligé d’être irresponsables quand on est en campagne".

"Elle va nous faire le coup des chars russes, des kolkhozes et des sovkhozes ?" a ironisé Yannick Jadot en réponse. "L’écologie ce n’est pas une douche froide par mois dans le noir" , a-t-il raillé sur LCI . "L'écologie, elle le sait c'est de l'innovation", a-t-il insisté. "Elle veut faire le boulot au sein du gouvernement ? Je lui donne grâce d'essayer, mais franchement la ministre y compris de la biodiversité qui justifie qu'on tue de manière cruelle des oiseaux dont tout le monde sait qu'ils sont protégés... Nicolas Hulot à ce moment-là, avait démissionné", a-t-il dénoncé.

"Qu'elle essaye de faire son boulot, ça ne me pose pas de problème. M ais qu'elle essaye de renvoyer les écologistes aux Amish comme a voulu faire Emmanuel Macron, franchement..." , a-t-il encore déploré.

"Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine", avait en effet critiqué le chef de l'État en septembre 2020, après avoir reçu les représentants de la "French Tech" à l'Élysée.