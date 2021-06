Yangambi, la cité scientifique du Congo au cœur de la jungle

France 24 • 08/06/2021 à 15:53

À 2 000 kilomètres de Kinshasa, entouré par les arbres et lové au bord du fleuve Congo, se cache un joyau insoupçonné : la cité scientifique de Yangambi. Fondée par les Belges dans les années 1930, elle a longtemps été le premier pôle de recherche mondial en biologie et agroforesterie tropicale. Délaissée après l'indépendance en 1960, miraculeusement épargnée par les guerres du Congo, elle renaît aujourd'hui lentement, grâce au soutien des scientifiques et de bailleurs de fonds.