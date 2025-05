information fournie par AFP Video • 14/05/2025 à 16:23

Le cortège funèbre de l'ancien président de l'Uruguay, José "Pepe" Mujica, traverse la capitale, Montevideo, un jour après sa mort. Surnommé le "président le plus pauvre du monde" pour avoir reversé la quasi-totalité de ses revenus de dirigeant à un programme de logement social, "Pepe" Mujica avait révélé en début d'année que son cancer de l'œsophage diagnostiqué en mai 2024 s'était propagé et que son corps ne supportait plus les traitements. IMAGES