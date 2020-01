Trump et l'Iran: "Les Etats-Unis cherchent-ils la guerre?"

France 24 • 06/01/2020 à 07:00

A la Une de la presse, ce lundi 6 janvier, l'hommage national de l'Iran au général Qassem Soleimani, tué la semaine dernière par une frappe américaine en Irak. L'onde de choc provoquée par son assassinat. Une semaine décisive pour le bras de fer entre gouvernement et syndicats en France, après plus d'un mois de mobilisation contre la réforme des retraites. Et un geste écolo pour ce début d'année.