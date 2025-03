Tout savoir sur la semaine de l'épargne salariale

information fournie par Boursorama • 25/03/2025 à 12:20

La 9e édition de la Semaine de l'épargne salariale se tient du 24 au 28 mars 2025. Objectf de cet événement de place : présenter les multiples avantages des dispositifs d'épargne salariale, de l'intéressement à la participation, en passant par la prime de partage de la valeur, plan d'épargne d'entreprise (PEE), plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) et plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO).

Sur le plateau de l'Actu Bourse, Florence Corne, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et Gregory Miroux, directeur épargne salariale et épargne retraite à l'Association française de gestion financière (AFG) reviennent sur l'origine de cete manifestation et en présentent les temps forts.

Toutes les informations utiles sur le site de la Semaine de l'épargne salariale