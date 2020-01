Surveillance de masse : souriez, vous êtes fliqués !

France 24 • 24/01/2020 à 17:33

En 2020, la surveillance de masse est partout. Reconnaissance faciale, assistants vocaux, réseaux sociaux : ces technologies signent-t-elles la fin de notre vie privée ? Est-il encore possible de se tenir à l'abri des regards ? Doit-on se méfier avant tout... de nous-mêmes ? Pour en discuter, nous recevons Olivier Tesquet, auteur de l'enquête "À la trace" (éd. Premier Parallèle). Il nous explique pourquoi nous ne devons pas nous résigner et rester vigilants quant à l'utilisation de ces technologies.