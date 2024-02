information fournie par France 24 • 13/02/2024 à 08:30

Saviez-vous que 80 % de l’empreinte carbone du sport provient des déplacements des athlètes, mais surtout des supporters ? Et qu’en Ligue 1 de football, un match génère en moyenne 10 tonnes de déchets ? À cœur vaillant rien d’impossible : on peut changer les habitudes et les pratiques sur la planète sport. Le club lyonnais LOU rugby s’est jeté dans la mêlée. Il nous a invités sur ses pelouses pour nous montrer ses solutions.