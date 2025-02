information fournie par France 24 • 08/02/2025 à 23:27

Lors du sommet dédié au conflit dans l’est de la RD Congo, les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est ont appelé à un "cessez-le-feu immédiat" et inconditionnel . Les pays membres de l'EAC annonce une réunion sous 5 jours de leurs chefs militaires pour instaurer un cessez-le-feu en RDC.