Sexualité et planification familiale : les Sénégalaises à la conquête de leurs droits

France 24 • 24/01/2020 à 15:54

Au Sénégal, comme dans plusieurs pays voisins, l'éducation à la sexualité et la planification familiale sont des sujets sensibles. Nombre de religieux et d'hommes s'y opposent, favorisant les grossesses précoces ou non désirées, ainsi que la déscolarisation des filles. Nous irons à la rencontre de celles et ceux qui font avancer les droits sexuels et reproductifs, des "marraines de quartier" qui informent à domicile sur les méthodes de contraception aux animateurs radio qui abordent sans tabou le thème de la première relation sexuelle.