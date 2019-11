Séisme en France : un risque d'accident nucléaire ?

France 24 • 12/11/2019 à 20:28

La terre a tremblé ce lundi dans la Drôme et l'Ardèche. Au-delà des dégâts provoqués par ce séisme, l'état de la centrale de Cruas située à proximité inquiète. Quand on sait que les trois quarts de l'électricité française provient du nucléaire, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'état des 58 réacteurs à travers le pays, leur exposition et leur vulnérabilité en cas de nouveau risque sismique. Peut-il y avoir un accident nucléaire en France ?