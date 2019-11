Révoltes sociales : vers une convergence des luttes dans le monde ? (partie 1)

France 24 • 15/11/2019 à 16:34

Depuis plusieurs semaines, les mouvements de contestation sociale se multiplient dans le monde. De l'Irak au Chili, en passant par le Liban et la France, des citoyens manifestent et expriment leur défiance vis-à-vis de la classe politique. Inégalités économiques, dérégulation du marché, collusion entre les élites politiques et économiques sont pointées du doigt. Pourquoi de telles mobilisations ? Qu'ont-elles en commun et comment répondre aux revendications multiples ?