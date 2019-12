France 24 • 18/12/2019 à 14:38

À Paris, l'entreprise sociale de restauration "Les cuistots migrateurs" fait le pari de n'employer en cuisine que des réfugiés et demandeurs d'asile. À la clé : une carte éclectique et originale, mais surtout des contrats fixes qui facilitent l'intégration en France de ces étrangers. Reportage d'Achren Verdian et Marie Schuster.