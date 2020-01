Réforme des retraites : Les avocats et infirmiers se rassemblent en nombre place de la République

France 24 • 24/01/2020 à 12:18

C'est une mobilisation interprofessionnelle pour ce 7e jour de manifestations et 51e jour de grève contre la réforme des retraites. De nombreuses professions se joignent au combat des agents de la RATP et SNCF à Paris, parmi les manifestants ressortent des infirmiers, des avocats, des métallurgistes, et de nombreux salariés de la fonction publique.