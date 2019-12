Réforme des retraites : le gouvernement va-t-il tenir ?

France 24 • 06/12/2019 à 20:08

Dans une semaine dans le monde on commence avec la grève en France qui se poursuit. Une grève très suivie dans les transports et dans l'Éducation nationale, une grève contre la réforme des retraites. A la une également : le 70ème anniversaire de l'Otan marqué par des désacords entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan. Pour terminer l'émission, place comme chaque semaine à notre rendez-vous "média et citoyen" qui vous permet à vous citoyen et citoyenne du monde entier de nous poser des questions sur la manière dont on traite de l'actualité.