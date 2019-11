RDC : les Casques bleus en question

France 24 • 27/11/2019 à 10:20

À l'Est de la République Démocratique du Congo, le cycle de la violence semble bel et bien reparti. A-t-il d'ailleurs jamais cessé dans cette région riche en minerais que convoitent nombre de milices armées en provenance notamment des pays voisins, Ouganda, Rwanda ou encore Burundi ?... Ces derniers jours, les exactions commises contre des civils ont une conséquence directe : la Monusco, le plus grand contingent de Casques bleus sur la planète est pris pour cible par une partie de la population. La mission de maintien de la Paix des Nations Unies doit-elle quitter la RDC ?