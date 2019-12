France 24 • 16/12/2019 à 08:37

Dans la presse, ce lundi 16 décembre, la rencontre, hier, entre le président turc et le chef du Gouvernement libyen d'union nationale, pour renforcer leur coopération sécuritaire. La contestation au Liban et en Algérie. Des manifestations violentes en Inde. Et une déclaration signée Harvey Weinstein.