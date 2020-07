France 24 • 03/07/2020 à 10:46

La principale compagnie aérienne française, officialise ce vendredi matin son plan de restructuration. Face à la crise du coronavirus, Air France devrait supprimer plus 7.500 postes, principalement sous forme de départs à la retraite et de départs volontaires. Mais des licenciements secs seraient envisagés. La filiale régionale HOP! devrait, elle, voir ses effectifs fondre de plus de 40%.