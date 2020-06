Quand la mode fait preuve de résilience

France 24 • 26/06/2020 à 13:26

C'est aujourd'hui le mantra des esprits créatifs. Prendre acte de cet événement traumatique qu'est la pandémie Covid-19 pour se reconstruire. À Beyrouth, la maison de couture et de prêt-à-porter Tony Ward ne délaisse pas les robes de bal mais pense à d'autres produits. À Marseille, Atelier Bartavel privilégie les ressources locales et collabore avec d'autres marques. À Taipei, l'expert en mode asiatique Jean-François Nicolaï nous présente deux griffes ultra pointues : DYCTeam et Justin XX.