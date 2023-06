Prix Marc-Vivien Foé 2023 : Chancel Mbemba, un joueur modèle ?

information fournie par France 24 • 03/06/2023 à 07:54

Le Congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, a remporté le prix Marc-Vivien Foé remis par France 24 et RFI au meilleur joueur africain de L1 de la saison. Le Léopard exhorte les jeunes footballeurs à travailler et à saisir les opportunités. Un joueur qui mérite plus qu’un prix ? Au PSG, l'entraîneur Christophe Galtier a confirmé que Lionel Messi était sur le départ. Le bilan mitigé de la star argentine en deux saisons au sein du club parisien. Manchester United affrontera Manchester City, samedi en finale de la Cup.