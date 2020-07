Pour cause de pandémie, la haute couture devient digitale

France 24 • 10/07/2020 à 12:28

"Je déclare la Paris Haute Couture Fashion Week ouverte !" Citant également le mouvement Black Lives Matter, la célèbre top model Naomi Campbell prend acte d'un monde en profonde mutation. Les défilés étant prohibés en cette période de crise sanitaire, les maisons de couture communiquent sur les réseaux sociaux, via des films réalisés par des metteurs-en-scène de renom. La Haute Couture renoue avec ses traditions séculaires : ne montrer que quelques modèles, diffuser le plus largement possible des images et faire rêver. Un soft power à la française.