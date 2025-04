information fournie par AFP Video • 28/04/2025 à 20:13

Images prises à l'intérieur d'un centre commercial lors d'une coupure d'électricité qui a touché l'ensemble de l'Espagne et du Portugal le 28 avril, interrompant les réseaux de téléphonie mobile et Internet, paralysant les trains et piégeant des personnes dans les ascenseurs, selon les autorités.