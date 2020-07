Paschal Donohoe président de l'Eurogroupe : un choix très politique

France 24 • 10/07/2020 à 09:48

C'est un Irlandais qui sera le prochain président de l'Eurogroupe, cet organe informel qui réunit les ministres des Finances de la zone euro. Paschal Donohoe, 45 ans, a battu celle qui avait le soutien de la France et de l'Allemagne, l'Espagnole Nadia Calviño. Alors que le plan massif de relance économique est en pleine discussion, le choix de M. Donohoe est loin d'être anecdotique : il va devoir mettre d'accord ceux qui prônent en Europe une rigueur budgétaire, comme les Pays-Bas et l'Autriche, et les pays qui défendent davantage de souplesse, comme l'Italie et l'Espagne.