information fournie par Boursorama Clients • 22/10/2022 à 08:30

Au programme de ce Parlons Ca$h l'hebdo : un retour à la normale attendue d'ici une semaine dans les stations essences, le temps que le réseau autoroutier soit réapprovisionné; Emmanuel Macron qui annonce deux coups de pouce pour les ménages qui souhaitent s'acheter une voiture électrique; et enfin le nombre de prêts immobiliers qui chute de 35% en août et septembre, soit plus qu'à l'époque de la pandémie