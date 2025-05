information fournie par AFP Video • 09/05/2025 à 20:02

"Je crois que son message d'unité et de paix hier était un message très fort, et qu'on a vu tout de suite une sérénité et une bienveillance chez ce pape qui nous a réjouis", déclare le président français Emmanuel Macron à propos de l'élection du nouveau pape Léon XIV, en marge d'un déplacement à Nancy.