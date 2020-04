Pandémie de Covid-19 : "La tentation protectionniste est toujours endémique"

France 24 • 14/04/2020 à 10:16

Avec la pandémie de coronavirus, de nombreux pays ont dû faire face à des pénuries de masques, de matériel médical et même de certains médicaments, dont une grande partie est fabriquée en Chine. L'économie mondiale est-elle trop dépendante de la Chine ? Serait-il utile de relocaliser certaines industries stratégiques ? Et risque-t-on d'assister à une montée du protectionnisme après la crise ? Line Rifaï a posé ces questions à Jean-Marc Siroën, économiste et professeur à l'université Paris Dauphine.