Nobel de la Paix: à quel prix?

France 24 • 10/12/2019 à 20:29

On les imaginait colombes, on les découvre parfois faucons. Les temps sont rudes pour les Prix Nobel de la Paix. Aung San Suu Kyi, récompensée en 1991, a dû justifier devant la Cour Internationale de Justice la répression dont sont l'objet les membres de la minorité musulmane Rohingyas dans son pays de la part du pouvoir birman auquel elle appartient désormais, le jour même où son plus récent successeur au rang des lauréats, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est lui contraint d'écourter la remise de prix à Oslo pour cause de violences intercommunautaires chez lui.