Municipales 2020 : Allocution de Christian Jacob (LR)

France 24 • 28/06/2020 à 22:44

Plus de trois mois après le premier tour, les électeurs français étaient appelés dimanche à se rendre aux urnes pour le second tour des municipales. Le scrutin a été marqué par une forte abstention. Selon les instituts de sondage, elle devrait se situer à un niveau historique, entre 59% et 60%, soit environ 12 points de plus que pour le second tour de 2014. Les Français ont voté dimanche à l'occasion du second tour des municipales, plus de trois mois après le premier tour. La participation à 17 h s'établissait à 34,67 %, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure le 15 mars (38,77 %), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Parmi les premiers résultats : le Premier ministre Édouard Philippe remporte l'élection au Havre avec 59 % des voix ; le député Rassemblement national (RN) Louis Aliot revendique la victoire à Perpignan ; le maire sortant de Pau, François Bayrou (MoDem), est réélu (estimations) ; Anne Hidalgo est reconduite à Paris avec 50,2 % des voix (estimations).