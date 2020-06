Municipales 2020 : Abstention très élevée : "C'est le fait majeur de cette soirée"

France 24 • 28/06/2020 à 21:46

Plus de trois mois après le premier tour, les électeurs français étaient appelés dimanche à se rendre aux urnes pour le second tour des municipales. Parmi les premiers résultats connus : le Premier ministre Édouard Philippe remporte l'élection au Havre avec 59 % des voix ; le député RN Louis Aliot revendique la victoire à Perpignan ; le maire sortant de Pau, François Bayrou (MoDem), est réélu (estimations). Les Français ont voté dimanche à l'occasion du second tour des municipales, plus de trois mois après le premier tour. La participation à 17 h s'établissait à 34,67 %, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure le 15 mars (38,77 %), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.