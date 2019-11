Méditerranée du futur Acte III : une plateforme de coopération entre les deux rives

France 24 • 25/11/2019 à 14:49

Ce mardi, se tiendra à Marseille un grand forum méditerranéen sous le thème "Méditerranée du Futur : acte III, investir dans la Méditerranée du futur". Cette rencontre organisée par la Région Sud, et dont c'est la troisième édition a choisi le volet investissement comme thématique, en réunissant en plus de différents ministres du pourtour méditerranéen, des investisseurs et des porteurs de projets qui interviennent dans cette région.