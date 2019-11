Matthieu Ricard : "La colère et la haine sont toxiques"

France 24 • 14/11/2019 à 13:56

C'est le plus tibétain des moines bouddhistes français. Matthieu Ricard, interprète du Dalaï-lama depuis 30 ans, est notre invité. Chantre de la contemplation et de la compassion, il vient de publier deux livres de photos, "Contemplation" et "Émerveillement" (éd. La Martinière). Un hommage aux merveilles de la nature, dont il s'inquiète de la fragilité.